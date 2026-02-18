Prefeitura de Araxá realiza repasse de R$ 2,2 milhões para projetos voltados aos idosos

A Prefeitura Municipal de Araxá realizou, nesta quinta-feira (19), a solenidade de repasse de recursos do Fundo Municipal dos Direitos e Proteção do Idoso, destinando R$ 2.206.633,25 a nove entidades do município que executarão projetos sociais voltados à promoção da qualidade de vida da pessoa idosa.

A iniciativa foi viabilizada por meio do Fundo Municipal dos Direitos e Proteção do Idoso, com apoio da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM), via incentivo fiscal.

As ações contempladas abrangem áreas como saúde, lazer, cultura, assistência social e bem-estar, fortalecendo a rede de atendimento e garantindo mais inclusão e qualidade de vida para a população idosa de Araxá.

Segundo o prefeito Robson Magela o investimento representa um reconhecimento ao papel da população idosa na construção do município.

“Nossa população idosa já fez muito por Araxá. São pessoas que trabalharam, contribuíram, ajudaram a desenvolver a cidade e a construir a história que temos hoje. Agora é o momento de devolvermos esse cuidado, garantindo políticas públicas que promovam dignidade, saúde e qualidade de vida. Esse recurso é um investimento em respeito e reconhecimento”, afirma.

O presidente do Conselho Municipal do Idoso, Marcus Rodrigues dos Santos, ressaltou que o investimento fortalece a rede de atendimento do município.

“Esse recurso fortalece a nossa rede e os projetos sociais, integrando as organizações da sociedade civil ao poder público. Isso fomenta a longevidade com mais saúde, de forma preventiva. A integração da iniciativa privada com o poder público é fundamental para entregar um serviço com mais qualidade. Sem os recursos do fundo, não conseguiríamos manter as instituições funcionando no volume necessário”, destaca.

De acordo com o presidente da Ampara, José Luciano da Silva Filho, os recursos garantem suporte essencial aos assistidos, especialmente aqueles que enfrentam o tratamento oncológico.

“É extremamente importante para dar continuidade ao nosso trabalho. Oferecemos acompanhamento psicológico, fisioterapia, apoio com medicamentos, cesta básica e suplementos. Muitos passam por um momento muito difícil e precisam desse suporte. Sem esse repasse, seria inviável manter a estrutura e o atendimento no volume que realizamos. Esse recurso faz toda a diferença na vida da instituição e dos nossos assistidos”, diz.

A secretária de Assistência Social, Lillian Pereira, explicou que o repasse é resultado de um diagnóstico realizado em conjunto com o Conselho Municipal do Idoso, que identificou demandas específicas da população.

“Estamos traçando planos, metas e estratégias para atender de forma ainda mais cuidadosa e zelosa a população idosa de Araxá. O número de idosos tem crescido, e identificamos também um aumento de pessoas com deficiência acima dos 60 anos. Precisamos fortalecer políticas públicas que contemplem essa realidade. O Fundo Municipal de Atenção ao Idoso é essencial para fomentar e fortalecer esse trabalho”, ressaltou.

Entidades beneficiadas

• Lions Clube de Araxá – R$ 128.500,00

• Associação do Banco de Cadeiras de Rodas do Rotary Club de Araxá – R$ 82.513,43

• Centro de Formação Profissional Júlio Dário – R$ 294.975,38

• Associação de Amparo às Pessoas com Câncer de Araxá (Ampara) – R$ 334.776,00

• Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Araxá (APAE) – R$ 320.900,30

• Instituto das Artes e Movimento (Movart) – R$ 341.425,56

• Instituto Aprender – R$ 229.030,33

• Banco de Leitos e Colchões Especiais do Rotary Club Araxá Norte – R$ 130.580,00

• Fundação Cultural de Araxá – R$ 343.932,25