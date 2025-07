Prefeitura de Araxá realiza simulado diagnóstico para avaliação da rede básica de ensino

A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu uma ação voltada à melhoria da qualidade do ensino na rede pública. Trata-se do Simulado Diagnóstico para o SAEB 2025 (Sistema de Avaliação da Educação Básica), aplicado a estudantes do 2º e 5º anos dos anos iniciais e do 6º ao 9º ano do ensino fundamental.

A iniciativa foi conduzida pela Área Pedagógica da Secretaria de Educação, com atuação direta das coordenações dos anos iniciais e finais, além da equipe técnica pedagógica da pasta. O objetivo central da ação é preparar os alunos para as avaliações externas previstas para o final do ano, além de diagnosticar o nível atual de aprendizagem dos estudantes em relação às competências e habilidades exigidas pelo SAEB.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, o simulado representa uma ferramenta estratégica no processo de ensino-aprendizagem. “O simulado é uma ferramenta valiosa que nossa equipe técnica pedagógica utilizou para nos ajudar a entender, de forma mais precisa, como está o aprendizado de cada estudante, em relação às competências e habilidades que serão avaliadas no SAEB – o Sistema de Avaliação da Educação Básica – no final do ano”, afirma.

A partir da análise dos resultados obtidos, novas estratégias pedagógicas serão implementadas, com foco na consolidação dos conteúdos e no reforço das áreas que apresentarem maior necessidade. As ações serão direcionadas de forma específica para cada turma, respeitando as realidades e demandas individuais de cada escola.