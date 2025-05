Prefeitura de Araxá realiza workshop sobre escuta especializada de crianças e adolescentes vítimas de violência

A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou nesta quinta-feira (8) um workshop voltado à rede de proteção à criança e ao adolescente, dentro da programação do Maio Laranja – mês de enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.

Com o tema “Escuta especializada de crianças e adolescentes vítimas de violência”, o encontro foi ministrado pela psicóloga Bruna Silveira de Andrade, no Auditório do Gabinete. Participaram profissionais da assistência social, educação, saúde, conselhos tutelares e outras instituições que atuam na linha de frente da proteção infantil.

A programação abordou temas como os tipos de violência sexual, o que fazer (e o que não fazer) diante de um relato de abuso, além da discussão do fluxo de atendimento e encaminhamentos adequados. Também houve uma simulação de escuta especializada, com participação dos presentes.

Durante a abertura do evento, a secretária municipal de Assistência Social, Lillian Cristina Pereira, destacou a importância da capacitação contínua dos profissionais que integram a rede de proteção. “É por meio do conhecimento e da troca de experiências que fortalecemos nossa atuação e garantimos respostas mais humanas e eficazes para as nossas crianças e adolescentes”, afirmou.

Segundo dados apresentados na palestra, há um aumento expressivo nas denúncias de violência sexual após o mês de maio, impulsionado pela conscientização promovida pelas campanhas do Maio Laranja. “Somente em junho do ano passado, foram registradas 28 denúncias em Araxá, muitas motivadas por ações educativas que encorajaram as vítimas a buscar ajuda”, destacou a palestrante.

A programação do Maio Laranja seguirá ao longo do mês, com atividades nos CRAS (Centros de Referência de Assistência Social) e nos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, além de palestras e ações de mobilização comunitária.