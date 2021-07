Prefeitura de Araxá recebe 18 mil testes para Covid-19 da CBMM

omo forma de detectar, monitorar ou descartar casos suspeitos de coronavírus, a Prefeitura Municipal de Araxá recebeu 18 mil testes de Covid-19. A doação do material foi realizada pela Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM) e será destinada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e para as duas Unidades de Saúde referência no atendimento de casos de Covid-1 – Uninordeste e Unisul.

Foram doados 18 mil testes rápidos AG COVID 19 – Panbio Nasal. Além disso, a empresa realiza a doação mensal de 1,5 mil testes RT-PCR para o Laboratório Municipal. Todos eles são aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O prefeito Robson Magela, o vice-prefeito Mauro da Silveira Chaves e a secretária municipal de Saúde, Lorena de Pinho Magalhães participaram da entrega dos testes. A CBMM esteve representada pelo gerente de Suprimento e Logística, Marco Tulio Nessralla, e pelo analista de Relações com Comunidade, Álvaro Rezende.

O prefeito Robson Magela destaca que a CBMM está sempre presente com a doação de materiais em contribuição ao combate e prevenção à pandemia, formalizando uma importante parceria com a Administração Municipal.

O vice-prefeito Mauro Chaves reitera que a doação amplia a sequência do trabalho que está sendo prestado pelo município no atendimento aos casos suspeitos de Covid-19.

A secretária Lorena de Pinho Magalhães acrescenta que a testagem é uma importante ferramenta para garantir o isolamento social e as medidas de prevenção, além de evitar a proliferação de casos positivos da doença.

De acordo com o gerente de Suprimento e Logística da CBMM, Marco Tulio Nessralla, a parceria com a prefeitura tem sido fundamental nas ações de combate ao coronavírus. “É um marco importante o poder privado contribuir com a comunidade araxaense, nossa parceria possibilitou essa importante doação. Desde o início da pandemia temos realizado diversas ações para ajudar na prevenção do vírus e a CBMM sempre estará pronta para colaborar com a cidade”, destaca.

A Secretaria Municipal de Saúde alerta a população a procurar as unidades de referência ao apresentarem sintomas da doença. Os mais comuns são tosse, febre, coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar, perda de olfato, alteração do paladar, distúrbios gastrointestinais, cansaço, perda do apetite e falta de ar.

A UPA realiza atendimento 24h e as duas unidades funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h, e aos sábados e domingos, das 9h às 13h.