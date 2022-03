Prefeitura de Araxá recebe músicos e anuncia 2ª Edição da Lei Calmon Barreto de Incentivo à Cultura

A Prefeitura de Araxá recebeu representantes da classe artística musical para ouvir as demandas do setor. Durante o encontro, realizado nesta quarta-feira (2), o prefeito Robson Magela anunciou a elaboração da 2ª Edição da Lei Municipal Calmon Barreto de Incentivo à Cultura. Entre as ações programadas, a lei direciona recursos à classe por meio de projetos.

Além do prefeito Robson Magela, também participaram do encontro a presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB), Cynthia Verçosa, o procurador geral do Município, Rick Paranhos, o vereador Zidane e representantes da classe musical.

O prefeito Robson Magela ressalta que a Administração Municipal está aberta de forma democrática para ouvir as demandas da classe artística. “Eu venho do ramo musical e sei exatamente as dificuldades que o setor passa. Tomamos medidas restritivas em relação ao Carnaval para evitar um aumento do número de casos de Covid-19 na cidade e, consequentemente, uma lotação nos leitos clínicos. Acreditamos que com o trabalho realizado, os números irão reduzir nos próximos dias e teremos condições de flexibilizar as restrições para a categoria artística.”

Cynthia Verçosa aproveitou o momento para anunciar a 2ª Edição da Lei Calmon Barreto. O edital prevê a distribuição de prêmios em dinheiro para artistas inscritos no Cadastro Municipal de Agentes Culturais. “Araxá foi uma das poucas cidades brasileiras que trouxe essa alternativa para amenizar o impacto financeiro causado pela pandemia à classe artística. Estamos fechando os detalhes para encaminhar o projeto para a Câmara de Vereadores.”

Os representantes da classe musical presentes na reunião anunciaram que será criada em breve uma associação que servirá de intermédio entre a categoria e o Poder Público. De acordo com o músico Alan Tannús, o encontro esclareceu as dúvidas e questionamentos do setor artístico. “Fomos muito bem recebidos pela gestão, foi uma reunião muito elucidativa e, o mais importante, extremamente propositiva”, destaca.