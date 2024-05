Prefeitura de Araxá recupera mais de 500 quilômetros de estradas rurais

Com o objetivo de oferecer mais trafegabilidade para moradores e produtores da Zona Rural, a Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, realiza a manutenção e recuperação de estradas rurais do Município. No total, já foram 570 quilômetros de vias rurais recuperadas.

As ações realizadas nas estradas rurais se dividiram com manutenção com patrolamento, tapa-buracos, cobertura com cascalho e retirada de resíduos. Proporcionando melhora no escoamento da produção, facilitando o deslocamento da população e garantindo maior segurança no transporte dos estudantes da zona rural.

De acordo com a Secretaria de Agricultura e Pecuária, a expectativa é que até agosto de 2024 sejam mais de 1000 quilômetros de estradas rurais recuperadas. O cronograma de manutenção é divulgado diariamente nas mídias oficiais da Prefeitura de Araxá.