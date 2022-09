Prefeitura de Araxá reforma ponte de acesso à Argenita

A Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária realizou a reforma de mais uma ponte na área rural do município. Desta vez, foi executada a reforma da ponte de madeira sobre o Córrego Pirapitinga, de acesso à Argenita via CBMM.

O trabalho consistiu na substituição do tabuleiro de madeira de 4 metros de largura por 10 metros de comprimento. A estrutura antiga estava com diversas madeiras quebradas que colocavam em risco os condutores que transitam pelo local.

O secretário Wander Prugger (Mãozinha) explica que por ser uma estrada muito movimentada o serviço foi priorizado pela equipe da secretaria e executado em apenas um dia. “É uma ponte com fluxo constante de veículos não só pesados, como também carros de passeio. Isso porque a estrada dá acesso à Serra da Bocaina, usada para prática de escalada, e também à parte baixa do Horizonte Perdido, usada pelo pessoal do voo livre. Por isso, o serviço foi todo executado em um dia”, afirma.

Além disso, cerca de 20 carretas de 35 toneladas cada passam diariamente pelo local para escoamento da produção. A região da Argenita se caracteriza pelo cultivo do milho, sorgo, soja e trigo.

A atual gestão também já executou a recuperação da Ponte Queimada, em parceria com a Prefeitura de Perdizes e Governo de Minas, e da ponte sobre o Córrego do Marmelo, em parceria com produtores rurais da região do Paraíso.