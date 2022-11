Prefeitura de Araxá reinaugura Aeroporto Municipal com destaque para show aéreo e lançamento de rota executiva

A Prefeitura de Araxá promoveu a solenidade de entrega da revitalização do Aeroporto Municipal Romeu Zema, no sábado (19), com grande presença do público. O evento foi incrementado com a apresentação da Esquadrilha Fox, que abrilhantou o céu da cidade com várias acrobacias aéreas, e com o lançamento de uma rota executiva Araxá / São Paulo.

A reforma teve início em abril e o novo espaço passou por readequações de ambientes, reparos elétricos e hidráulicos, substituição de revestimentos, reforma de sanitários, pintura geral e troca do telhado. Ao todo, a Administração Municipal investiu R$ 864.372,94.

Além disso, o secretário municipal de Segurança Pública, Daniel Rosa, ressalta que o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) foi renovado, o prédio foi adaptado para receber pessoas com deficiência e também conta agora com Sistema de Proteção de Descarga Atmosférica. “O nosso aeroporto está com todos os sistemas operacionais e de segurança atualizados, fazendo com que ele esteja entre os mais modernos do país”, diz.

Através de uma parceria público-privada com as empresas CBMM e Bem Brasil, a pista foi revitalizada com recapeamento completo, sinalização horizontal na pista de pouso e decolagem, além do pátio para estacionamento de aeronaves.

O administrador do aeroporto, Fabiano Cota, acrescenta que o aeroporto recebeu em 2021 a aprovação do Programa de Segurança Aeroportuária (PSA) para voltar a operar com aeronaves acima de 60 assentos. Atualmente, o local recebe aviões executivos, aeronaves militares, UTIs aéreas e táxis aéreos.

“A pista de pouso e decolagem foi revitalizada para ser enquadrada na categoria Três Charlie, que permite operação de aeronaves como Airbus 319, Boeing 737 e Embraer 195. A proposta é deixar tudo pronto visando atrair a operação de empresas de maior porte para linhas comerciais”, afirma.

O secretário municipal de desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Juliano Cesar da Silva, adianta que o Município já está em tratativas com companhias aéreas para o retorno de voos comerciais, interrompidos desde o início da pandemia.

“O aeroporto é a porta de entrada para o desenvolvimento econômico e turístico da cidade. E o retorno da oferta de voos comerciais é de fundamental importância para conectar e aproximar Araxá do turista”, reforça.

Além da reforma geral do prédio, a Secretaria Municipal de Segurança Pública, responsável pela gestão do local, promoveu treinamentos básicos de segurança da avaliação civil, de inspeção de passageiros e bagagens. Também houve manutenção corretiva no detector de metal e máquina de raio X de bagagem.

O evento, aberto ao público, contou com a presença da escritora e artista Lourdes Zema, que representou a família no descerramento da placa de reinauguração, além do prefeito Robson Magela, deputado estadual Bosco, secretários e representantes de autarquias municipais, presidente da Câmara Municipal, Raphael Rios e demais vereadores e representante da CBMM, Leonardo Rocha.

Para o prefeito Robson Magela, a reforma é de fundamental importância para a segurança operacional e o conforto dos passageiros, tendo em vista o turismo e negócios que são os principais públicos a serem atendidos pelo aeroporto. “O Aeroporto de Araxá contribui com o desenvolvimento econômico de toda a região, conectando Araxá a grandes centros de negócios, e vice-versa. Além disso, o turismo também deverá ganhar um impulso com a reforma do espaço, principalmente agora diante dos esforços da administração para alavancar o setor”, conclui.