Prefeitura de Araxá reinaugura ginásio da Escola Manoela Lemos no bairro Urciano Lemos

Um ambiente mais seguro e adequado para a prática de esportes. A Prefeitura de Araxá reinaugurou o ginásio da Escola Municipal Manoela Lemos, no bairro Urciano Lemos, nesta terça-feira (18). O momento contou com a participação de alunos, professores, membros da comunidade escolar, além de secretários municipais e vereadores.

O projeto de reforma teve um investimento de R$ 522.308,48 pagos com recursos próprios do município e Quota Estadual de Salário-Educação (QESE).

A diretora da escola, Aline Maria dos Santos Vicente, ressalta a importância da reforma, destacando que a nova quadra beneficiará os alunos da Escola Manoela Lemos e servirá também como um espaço de integração para a comunidade local.

“Agora, as aulas serão ministradas com mais ludicidade, independente do clima, faça chuva ou sol. Isso é muito importante para todos da comunidade escolar. Um espaço fundamental para o desenvolvimento físico e social dos nossos alunos. Era um antigo sonho que agora se tornou realidade”, diz.