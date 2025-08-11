Prefeitura de Araxá renova termos de uso e repassa 74 implementos a associações rurais

A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, realizou nesta segunda-feira (11) a entrega de 74 implementos agrícolas a cinco associações rurais do município. A solenidade marcou a renovação dos termos de uso assinados com as entidades. Ao todo, cerca de 160 produtores rurais foram beneficiados.

A Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros de Araxá (Asshorgran) receberá 21 itens; a Associação dos Produtores Rurais da Região do Córrego do Sal, 7; a Associação dos Produtores Rurais da Região de Itaipu, 18; a Associação dos Produtores Rurais da Região do Morro da Mesa, 11; e a Associação dos Produtores Rurais da Região dos Oliveiras e Poções, 17. Os novos termos de cessão terão validade de cinco anos.

Durante o evento, também foram formalizados 10 termos de devolução. Entre eles estão máquinas que retornam à Secretaria para nova destinação, além da baixa de equipamentos inservíveis, garantindo uso compartilhado eficiente e transparente.

Os itens cedidos incluem maquinários novos e usados, como tratores, colheitadeiras, moedores de café, arados/subsoladores, pulverizadores, carretas e enxadas rotativas, entre outros.

De acordo com o secretário de Agricultura e Pecuária, Osmar Gonçalves dos Santos, “com esses equipamentos, as associações poderão ampliar o atendimento aos seus membros, reduzir custos de produção e, consequentemente, melhorar a renda das famílias rurais”.

Para o produtor Guilherme Rodrigues Carneiro, presidente da Associação da Região do Córrego do Sal, o reforço faz diferença no dia a dia do campo. “Esse maquinário representa tempo ganho e mais produção com qualidade. Pequenos produtores, sozinhos, muitas vezes não conseguem adquirir equipamentos caros; na associação, com o apoio da Prefeitura, todo mundo usa e se fortalece. Isso melhora a vida das nossas famílias e leva alimento melhor para a mesa da cidade.”

O prefeito Robson Magela destacou a política de apoio permanente ao setor. “Equipar as associações é investir na base da nossa economia. A cessão por cinco anos, aliada ao revezamento e à redistribuição de máquinas que voltam à Secretaria, garante eficiência, transparência e produtividade. Nosso compromisso é dar condições para que o pequeno produtor produza mais e melhor, gerando renda no campo e desenvolvimento para Araxá.”