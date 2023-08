Prefeitura de Araxá repassa mais de R$ 3,5 milhões do Fundo do Idoso para entidades assistenciais

A Prefeitura de Araxá realizou o repasse de recursos do Fundo Municipal do Idoso para três entidades, nesta sexta-feira (11). As instituições contempladas foram o Lar Ebenézer, o Recanto do Idoso São Vicente de Paulo e as Obras Assistenciais Eurípedes Barsanulfo.

O ato contou com as presenças do prefeito Robson Magela; do secretário municipal de Ação Social, Wagner Cruz; do representante da CBMM, Álvaro Rezende; dos vereadores Evaldo do Ferrocarril, João Veras, Raphael Rios e Valtinho da Farmácia; dos representantes das entidades beneficiadas – Marisete Aparecida Augusto (Lar Ebenézer), Maria Auxiliadora Araújo de Resende e Hermes Borges (Recanto do Idoso São Vicente de Paulo) e Nilza Contato Balieiro (Obras Assistenciais Eurípedes Barsanulfo) – e imprensa.

O recurso é oriundo de incentivo fiscal de empresas privadas para o Fundo Municipal dos Direitos e Proteção do Idoso, um instrumento de captação, repasse e aplicação de recursos destinados a propiciar suporte financeiro para a implantação, manutenção e desenvolvimento de planos, programas, projetos e ações voltados às pessoas idosas, com vistas a assegurar os seus direitos sociais. Esses repasses vão atender diretamente 130 idosos.

Segundo a presidente do Recanto do Idoso São Vicente de Paulo, Maria Auxiliadora Araújo de Resende, o momento é de agradecimento.

“Nós, como parte da equipe do Recanto do Idoso, temos somente que agradecer por esse repasse que é de fundamental importância para a sobrevivência da entidade e, consequentemente, para a vida de nossos idosos”, afirma.

O secretário Wagner Cruz afirma que o principal objetivo do repasse é assegurar não apenas a longevidade, mas a qualidade de vida e a satisfação pessoal em envelhecer, direito de todo idoso.

“É um dia muito feliz não somente para a Administração Municipal, mas também para as entidades beneficiadas e para inúmeros idosos. Essa contribuição é de grande importância, e neste momento temos a certeza de que a união entre a Gestão Municipal, empresas privadas, Conselho do Idoso e entidades faz toda a diferença”, diz o secretário.

De acordo com o prefeito Robson Magela, o repasse reafirma a atenção da Prefeitura de Araxá em relação à Melhor Idade.

“Estamos muito felizes por poder proporcionar um momento como este e poder contar a parceria de tantas pessoas em prol da qualidade de vida do idoso. Nós vamos continuar trabalhando e buscando a realização de ações que cuidem e proporcionem o acolhimento, a atenção e o carinho que este público tanto merece ”, completa.

Entidades beneficiadas

Lar Ebenézer

– R$ 1.712.934,33: Implementação do Projeto Alegria do Lar.

Recanto do Idoso São Vicente de Paulo

– R$ 1.253.600,66: Implementação do Projeto Viver com Dignidade.

Obras Assistenciais Eurípedes Barsanulfo

– R$ 599.720,53: Implementação do Projeto de manutenção dos três lares de moradia dos idosos.

Valor total do repasse: R$ 3.566.255,52.