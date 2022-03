Prefeitura de Araxá repassa R$ 250 mil em recursos para órgãos de segurança

Com Araxá entre as cidades mais seguras do país, a Administração Municipal vai fortalecer ainda mais a segurança pública do município. O prefeito Robson Magela assinou três convênios que totalizam R$ 250mil, nesta quinta-feira (17). Uma parceria com a 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar, o Presídio Regional de Araxá e a 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil para implantação de projetos e ações voltadas à comunidade.

“Essa parceria com os órgãos de segurança do município é muito importante para a cidade. Temos uma excelente estrutura e um trabalho reconhecido nacionalmente. Somos e seremos sempre parceiros dessas instituições, pois desenvolvem um trabalho fundamental para a sociedade”, destaca o prefeito.

O vice-prefeito Mauro Chaves reitera que os convênios visam oferecer para a população uma segurança efetiva e de alto nível. “É um orgulho para Araxá poder contar com órgãos de segurança como parceiros da prefeitura e, sobretudo, com o resultado que foi alcançado nos últimos anos”, acrescenta.

Segundo o comandante da 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar, capitão Thiago Augusto Pereira, é por meio das parcerias firmadas com a Gestão Municipal que a corporação se fortalece, tornando possível a prestação de um serviço com maior qualidade para a população. “Esse convênio permite, através de repasses financeiros, a aquisição de equipamentos mais modernos e tecnológicos. Isso é revestido em benefícios para a população”, explica.

A delegada de Proteção e Orientação à Família, Paula Lobo Rios Dib, explica que a 1ª edição do projeto voltado para a comunidade já foi realizada, e agora com o apoio da prefeitura será possível atender um número maior de pessoas. “Com essa parceria, conseguiremos disponibilizar uma estrutura maior para expandir o projeto e teremos mais profissionais e espaço para conseguir atingir mais pessoas”, destaca.