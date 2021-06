Prefeitura de Araxá vai beneficiar instituições de ensino e entidades assistenciais com mais de R$ 1,3 milhão em termos de fomento

Foram aprovados importantes termos de fomento da Prefeitura de Araxá que vão contribuir para a manutenção de atividades de instituições de ensino e entidades assistenciais. São mais de R$ 1,3 milhão em investimentos autorizados pela Câmara Municipal, na reunião ordinária desta terça-feira (22).

A Associação dos Estudantes de Araxá vai ser contemplada com R$ 464.240. A entidade realiza o transporte diário de centenas de universitários de Araxá para Uberaba.

Ainda na área de educação, a prefeitura vai beneficiar as instituições Casa de Nazaré, com R$ 400.000, a Escola Mundo Infantil, com R$ 450.000, e o Centro Educacional Ágape, com R$ 150.000. Essas instituições prestam atendimento no ensino infantil.

Na área de assistência social e saúde, a Associação de Equoterapia Prosseguir será contemplada com R$ 53.500. A entidade trabalha com o uso de cavalos para a reabilitação, desenvolvimento e socialização de crianças e adolescentes com deficiência.

E também na área de assistência social e saúde, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) será contemplada com R$ 206.798,93. A entidade promove a socialização e reabilitação de crianças e jovens com deficiência.

“Foram aprovadas parcerias que reforçam o compromisso do nosso governo em investir em projetos de grande alcance e resultados para a nossa população. Essas entidades e instituições de ensino prestam um importante atendimento para a nossa população”, destaca o prefeito Robson Magela, que vai sancionar os termos de fomento nesta semana.