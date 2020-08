Prefeitura de Araxá vai retornar com atividades presenciais do projeto Viva a Vida

A Prefeitura de Araxá, através da Secretaria Municipal de Governo, informa o retorno das atividades presenciais do projeto Viva a Vida, no Centro Esportivo Álvaro Maneira (antigo ATC) para esta quinta-feira, 6 de agosto. Devido a pandemia do coronavírus, a programação foi elaborada para evitar aglomeração e garantir maior segurança aos 70 alunos contemplados.

Inicialmente, estudantes de 12 a 17 anos da Escola Municipal Aziz J. Chaer, bairro Orozino Teixeira, e dos usuários do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), bairro Abolição voltarão a ser atendidos com os cuidados de prevenção ao Covid-19, de 8h às 11h e 14h às 17h.

O projeto foi idealizado pela assessora executiva de Governo, Lucimary Ávila. Segundo ela, o Viva a Vida foi criado no ano passado com intuito de proporcionar às crianças e adolescentes mais carentes várias atividades esportivas, educativas diferenciadas daquelas já oferecidas nas escolas e nos núcleos. “É um projeto super bacana onde esses jovens recebem todos os materiais, lanches, transporte, mas que infelizmente com essa pandemia tivemos que interromper temporariamente. Agora graças a Deus, podemos voltar com algumas dessas atividades que tanto os pais estavam solicitando”, afirmou Lucimary.

Ela ressalta que todas as medidas de segurança estão sendo tomadas para que crianças e adolescentes frequentem o Centro Esportivo Álvaro Maneira respeitando as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da Secretaria Municipal e Saúde, através do Comitê de Enfrentamento ao Covid-19/Araxá. “Neste primeiro momento a piscina e a quadra de tênis não serão utilizadas por motivo de segurança. Estaremos avaliando a evolução das atividades regularmente”, disse a idealizadora do projeto.

Segundo a coordenadora do projeto, Ana Lúcia Silva, atendimentos psicopedagógicos, visitas domiciliares, aulas funcionais, reforço escolar, alongamentos, atividades lúdicas, temáticas de atletismo e vídeo-aulas estão no cronograma das atividades. O uso de máscaras será obrigatório, álcool em gel disponibilizado no ônibus e em áreas comuns de circulação no Centro Esportivo Álvaro Maneira. Os espaços físicos também foram demarcados, sinalizados e adequados garantindo o distanciamento social. Todas as atividades serão acompanhadas pelos educadores sociais.

Ana Lúcia acrescenta que as atividades serão realizadas em locais abertos. “As atividades ao ar livre estimulam a participação, fomentando o interesse e a garantia de estabelecimentos de laços e vínculos. Através de visitas domiciliares, a equipe composta por assistente social e psicóloga pode perceber a necessidade do acolhimento dos adolescentes uma vez que os mesmos se encontravam muito ociosos. Estamos em uma expectativa muito grande e agradecemos a assessora executiva Lucimary Ávila e o prefeito Aracely por terem viabilizado a volta do projeto ‘Viva a Vida’”, concluiu a coordenadora, concluiu a coordenadora.