Prefeitura de Araxá viabiliza acordo para aquisição do Museu Dona Beja

O Prefeito de Araxá, Aracely de Paula, anunciou nesta sexta-feira, 28, acordo firmado pela Administração Municipal com a direção dos Diários Associados (Estado de Minas Gerais) para aquisição do prédio do Museu Dona Beja. Com o repasse do imóvel para a Prefeitura, torna-se possível a restauração do Museu, através de recursos da Lei Rouanet.

No início da semana, a diretoria manifestou interesse em vender o imóvel, através de ofício enviado pela advogada do grupo Dra Margareth Alvarenga, à presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto, Anette Akel.

“Esta notícia fala muito ao sentimento de todos os araxaenses. A aquisição deste imóvel é a pedra angular da nossa história e a realização de um de muitos anos, que é tornar o Museu Dona um patrimônio cultural dos araxaenses”, afirma o prefeito.

O Prefeito revela que a negociação ainda passará pelo crivo da Câmara Municipal, mas acredita que o interesse no resgate do ícone da história de Araxá é comum a todos que valorizam e querem preservar a nossa memória histórica.

Segundo o prefeito, após a aprovação da Câmara e o acerto com os Diários Associados, o Museu Dona Beja, um dos principais pontos turísticos da cidade, passa a ter o direito de ser beneficiado com recursos do Governo Federal.

“O Museu Dona Beja, um guardião da história Araxá, fechado desde fevereiro de 2014, com esta decisão, retomará sua importância como patrimônio cultural e turístico da cidade”, destaca o prefeito Aracely de Paula.