Prefeitura demanda implantação de anel viário para interligar BRs-262 e 146 em audiência no Ministério da Infraestrutura

Araxá apresentou demanda ao Governo Federal para implantação de um anel viário de interligação da BR-262 com a BR-146. O ofício foi entregue pelo prefeito Robson Magela e secretário municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Sebastião Donizete de Souza, durante audiência na Secretaria Nacional de Transporte Terrestre (SNTT), do Ministério da Infraestrutura. Robson e Donizete foram recebidos pelo diretor de Transporte Rodoviário, Roger Pêgas.



O anel viário objetiva facilitar o escoamento do tráfego para mineradoras, fábricas e aeroporto. Atualmente, a BR-146 passa dentro de Araxá, gerando transtornos.



“É um pleito que demandamos para ser incluído no Programa de Concessão da BR-262. Esse anel viário seria dividido em duas partes. A Oeste, sentido Uberaba, e a Leste, sentido Belo Horizonte, desafogando consideravelmente o trânsito, principalmente de veículos pesados, no perímetro urbano”, explica Donizete.

O prefeito Robson Magela acrescenta que, mesmo diante da crise econômica causada pela pandemia, Araxá está conseguindo atrair grandes investimentos.



“Temos uma economia consolidada através da mineração e futuramente teremos as fábricas da McCain (batatas pré-fritas) e da Desaer (aeronaves). Além disso, temos a força do agronegócio que também é um grande fomento econômico para Araxá. Esse anel viário é imprescindível para redirecionar o grande fluxo em atendimento a essas atividades”, reitera o prefeito.