Prefeitura divulga alteração no horário da coleta de lixo em Araxá

Os moradores dos bairros Lamartine, José Ferreira Guimarães, Odilon José Carneiro e parte do Alvorada, tiveram alteração no horário da coleta de lixo a partir desta semana. O recolhimento que era feito durante o dia, passou a ser realizado após às 17h.

De acordo com o superintendente de Serviços Urbanos, José Humberto Borges, a cidade cresceu, os caminhões não conseguiam atender todos os bairros durante o dia e o trecho noturno estava mais curto. “ A Prefeitura em conjunto com a Liarth, empresa que executa a coleta de lixo urbano na cidade, fez a adequação dos trajetos. Os dias permanecem os mesmos, a alteração ocorreu apenas no horário de coleta que passa a ser tarde/noite, nos quatro bairros da cidade”.

O telefone da Liarth para mais informações é o (34) 3661-7711.