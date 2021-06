Prefeitura divulga cronograma de vacinação contra a Covid-19 para esta semana

A Prefeitura de Araxá recebe, nesta segunda-feira (28), um novo lote com 4.904 doses da vacina contra a Covid-19 para primeira aplicação ou aplicação única (se for do laboratório Janssen). Os imunizantes são destinados para trabalhadores de transporte e caminhoneiros, pessoas a partir de 58 anos, gestantes, puérperas e lactantes (com até 6 meses e 29 dias pós-parto).

A aplicação também prossegue para 1ª dose de grupos já contemplados (que ainda não procuraram a vacina) e também 2ª dose, de acordo com o cartão de vacina.

A Secretaria Municipal de Saúde exige no momento da vacinação a cópia (xerox) dos seguintes documentos: CPF, RG, comprovante de residência, Cartão de SUS (se tiver). Para puérperas e lactantes, também é exigido um laudo médico comprovando a condição clínica e a certidão de nascimento do bebê. E para trabalhadores de transporte, comprovação de vínculo (Carteira de Trabalho, holerite, crachá funcional e outros).

Trabalhadores de transporte e caminhoneiros

Dias: Terça (29) e quarta (30)

Local: Sest Senat

Horário: 8h às 16h

1ª e 2ª doses para grupos já contemplados

Dias: Terça (29) a sexta (2)

Local: Ginásio do Colégio Dom Bosco

Horário: 8h às 16h

Gestantes, puérperas e lactantes (até 6 meses e 29 dias pós-parto)

Dias: Terça (29) a sexta-feira (2)

Local: Unisa

Horário: 8h às 16h

Pessoas a partir de 58 anos

Dias: Quinta (1º) e sexta (2)

Local: Sesc

Horário: 8h às 16h

Campanha Vacinação Solidária



A Prefeitura de Araxá é parceira da Campanha Vacinação Solidária, de iniciativa da Câmara Municipal, Ampara, SOS e Insanos Moto Clube, para arrecadação de óleo nos dias de vacinação contra a Covid-19 ou contra a gripe.

A doação está sendo revertida em cestas básicas às famílias carentes de Araxá. “Ajudar ao próximo também é uma forma de salvar vidas. Receba vacina, doe amor”.