Prefeitura divulga resultado da primeira etapa de Processo Seletivo para contratação de vigilantes

Já está disponível no site da Prefeitura Municipal o resultado da primeira fase do Processo Seletivo para a contratação de vigilantes. Na primeira etapa, a classificação se deu a partir de análise curricular, com avaliação da escolaridade, titulação acadêmica, formação técnica e experiência na área. Os 150 primeiros candidatos com maior pontuação passam agora para segunda etapa, de avaliação psicológica.

Os recursos do resultado preliminar de análise curricular devem ser apresentados na Secretaria Municipal de Segurança Pública nesta terça-feira (13), conforme modelo anexo ao edital. Nos dias 14 e 15, a Comissão Municipal Organizadora do Processo Seletivo faz a análise dos recursos e no dia 16, sexta-feira, será divulgado o resultado final da primeira fase, também no site da Prefeitura de Araxá e no Diário Oficial do Município.

A Secretaria Municipal de Segurança Pública fica no Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Araxá, na avenida Rosália Isaura Araújo, nº 275, bairro Guilhermina Vieira Chaer.

A lista está disponível pelo link: https://www.araxa.mg.gov.br/temp/12042021180033arquivo_0001-2021.pdf