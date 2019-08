Prefeitura divulga resultado preliminar do Processo Seletivo de Estagiários

A Prefeitura de Araxá, através da Secretaria Municipal de Governo, divulga o resultado preliminar do Processo Seletivo de Estagiários para Formação de Cadastro de Reserva EDITAL nº 01/2019. Essas informações podem ser acessadas no site www.araxa.mg.gov.br (aba Processos Seletivos) e, ainda, no Mural Público disponibilizado na Rua Presidente Olegário Maciel n.º 306, bairro Centro.

Segundo informações no edital, o candidato poderá recorrer, desde que devidamente fundamentado, mediante apresentação formal e escrita das razões. O recurso deverá ser entregue à Secretaria Municipal de Governo, na Av. Rosália Isaura de Araújo, no bairro Guilhermina Vieira Chaer, no dia 19 de agosto, das 8h30 às 11h e das 13h às 17h30, quando se tratar da 1ª etapa (Avaliação Curricular), e, no dia 20 de agosto, dentro dos mesmos horários, em relação 2ª etapa (Prova).

O resultado final deste Processo Seletivo de Estágio com os candidatos aprovados será publicado e divulgado no dia 23 de agosto, no site, no Diário Oficial do Município (DOMA) e no Mural Público da Prefeitura Municipal de Araxá. Responsável pela realização do processo seletivo, a Secretaria de Governo alerta aos candidatos, que será de competência exclusiva dos interessados acompanhar devidamente todas as publicações relativas ao processo seletivo.