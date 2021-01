Prefeitura e McCain tratam sobre etapas da construção da fábrica de batatas pré-fritas em Araxá

A Prefeitura de Araxá participou de uma videoconferência com diretores da multinacional canadense McCain no Brasil. Na pauta, o prefeito Robson Magela, o vice Mauro Chaves, e secretários se atualizaram sobre a instalação da fábrica de batatas pré-fritas em Araxá, sendo a primeira unidade da multinacional no Brasil.

A equipe de governo recebeu documentação contendo todas as informações sobre a construção da fábrica, que já recebeu terraplanagem, drenagem e parte da estrutura física. O próximo passo é a execução da pavimentação.

A diretoria da empresa destacou que a obra conta com mão de obra de Araxá, conforme acordado nos quesitos da parceria público-privada. A previsão é que a fábrica seja inaugurada em novembro próximo.

O prefeito Robson Magela destaca que a futura fábrica vai impulsionar em breve a economia e a geração de emprego e renda. “A reunião foi muito positiva, nos inteiramos sobre as etapas cumpridas e as próximas que virão. O nosso governo é um grande parceiro desse grande empreendimento que Araxá terá, principalmente criando oportunidades de emprego”, destaca.

Pela Administração Municipal, além do prefeito Robson e vice e secretário municipal de Governo, Mauro Chaves, participaram os secretários Chico Leitão (Fazenda, Planejamento e Gestão) e Juliano Cesar da Silva (Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo) e o superintendente do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá, Ney Dutra.

A McCain esteve representada pelo vice-presidente de Finanças, Clóvis Amorim; diretor de Operações, Frederico Ayres; gerente de Relações Governamentais, Robinson Monteiro; gerente do Projeto Araxá, Saulo Fonseca; e supervisor fiscal Bruno Saturnino.