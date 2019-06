Prefeitura é parceira do Fliaraxá

O Festival Literário de Araxá (Fliaraxá) vai movimentar a cidade durante o feriado de Corpus Christi. O evento chega à sua oitava edição e recebe todo o apoio da Prefeitura através da participação da Fundação Cultural Calmon Barreto (Escola de Música Maestro Elias Porfírio de Azevedo com apresentação da Orquestra Popular de Araxá); Secretaria de Saúde (ambulâncias); Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Asttran e Guarda Patrimonial); Secretaria de Serviços Urbanos (limpeza) e Secretaria de Educação (visita de escritores às escolas, atividades na Biblioteca Pública, concurso de redação e ida dos estudantes ao Festival).

Para a presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto, Régia Côrtes, sediar um evento desta magnitude é valorizar a cultura através da literatura, da gastronomia e da música. Vários segmentos são contemplados e toda a cadeia do turismo é beneficiada. “A Prefeitura Municipal apoia de forma irrestrita o Fliaraxá. É um prazer para a Fundação Calmon Barreto assistir o quanto o Festival cresceu, em todos os aspectos. Nasceu em 2012 nas dependências da nossa instituição e hoje se instala em espaços amplos, com grande estrutura, para receber mais de 30 mil pessoas. Isso é motivo de muito orgulho para nossa cidade”, ressalta Régia.

Com o tema “Literatura, Leitura e Imaginação”, o objetivo do Fliaraxá é o estimulo à leitura, principalmente entre as crianças e os jovens. O Festival conta com a participação de mais de cem escritores, a programação gratuita reúne debates, lançamentos de livros, palestras e gastronomia. Haverá oficinas, contação de histórias, rodas de leitores, saraus e doações de livros, atrações para todos os públicos de todas as idades. Durante os cinco dias do evento, Araxá se torna referência nacional na área da literatura. A abertura oficial será nesta quarta-feira, 19, às 18h30 e as atividades serão promovidas até domingo, 23, no Parque do Barreiro.

A programação completa está disponível no site oficial do evento: www.fliaraxa.com.br