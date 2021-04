Prefeitura é parceira do Sest Senat na campanha “Todo herói precisa de cuidado”

Em comemoração ao Dia Mundial da Saúde (7 de abril), a Prefeitura de Araxá é parceira de uma ação do Sest Senat que está promovendo blitze de conscientização sobre a importância dos cuidados com a saúde do motorista. Com a pandemia da Covid-19, o trabalho está sendo realizado nas barreiras sanitárias da cidade.

Com o apoio da equipe de Força-Tarefa, Asttran, Guarda Patrimonial e Polícia Militar Rodoviária Estadual (PRE), a campanha “Todo herói precisa de cuidado” iniciou na terça-feira (6), com a distribuição de kits com máscara e álcool em gel para os motoristas que passaram pelas barreiras instaladas no posto da PRE e na avenida José Jorge Akel.

O coordenador de Promoção Social do Sest Senat, Kleber Nascimento, informa que as equipes abordam os motoristas e orientam sobre distanciamento, não aglomeração, uso de máscaras e de álcool em gel. “O trabalho está sendo feito nas 150 cidades onde estão instalados o Serviço Social do Transporte (Sest). Essa parceria com a prefeitura e com a polícia sempre deu muito certo”, destaca.

O coordenador-geral da Força-tarefa, major Paulo Roberto Arduini, ressalta que esse trabalho em conjunto com as instituições é extremamente importante. A parceria mostra o fortalecimento das ações e que estão imbuídos de um mesmo objetivo. “A receptividade dos motoristas é excelente. As pessoas ouvem atentamente as orientações, não se sentem destituídas do direito de ir e vir, cada dia mais a população tem aceitado a fiscalização e isso é muito bom”, ressalta.

O comandante da Polícia Militar Rodoviária Estadual, tenente Carlos Antônio Lourenço, reforça que a iniciativa é muito importante. “Estão aproveitando a estrutura das barreiras sanitárias, que já estamos apoiando desde o início. Acho que é de grande valia levar sempre a mensagem de que somos todos responsáveis pela missão de vencer esse inimigo invisível”, finaliza

Programação

Quarta (7)

– 9h: Barreira Sanitária – avenida Ministro Olavo Drummond

– 14h: Barreira Sanitária – Posto da Polícia Rodoviária Estadual

Quinta (8)

– 9h: Barreira Sanitária – Avenida José Jorge Akel