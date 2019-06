Prefeitura é parceira no Mutirão da Cidadania com a Delegacia de Trânsito

A população de Araxá terá acesso à alguns serviços gratuitos oferecidos pela Polícia Civil, em parceria com a Prefeitura, através das Secretarias de Governo e de Ação e Promoção Social. Os atendimentos serão no dia 8 de junho, no Centro Universitário do Planalto de Araxá (Uniaraxá), a partir das 8h. O Secretário Moisés Pereira Cunha, destaca que a ação atenderá moradores de vários bairros do setor oeste da cidade, como Francisco Duarte, Leblon, Abolição e São Geraldo. “A iniciativa proporciona aos beneficiários a oportunidade de serem agentes de mudança, exercendo sua cidadania, assim, esta ação é capaz de dar uma contribuição efetiva à inclusão social das pessoas carentes”, ressalta o Secretário.

Durante o Mutirão da Cidadania serão realizadas diversos serviços como emissão de carteiras de identidade com isenção de taxas e emissão do Cartão do SUS; atualização do Cadastro Único; encaminhamento da emissão de Passe Livre para as pessoas com deficiência; emissão da credencial de estacionamento para as pessoas idosas e com diversidade funcional; orientações jurídicas; transferência de veículos e emissão de licenciamento anual, além de entrega dos alvarás para liberação de veículos leiloados.

O Delegado de Trânsito, Renato de Alcino Vieira, informa que a demanda para emissão de carteira de identidade é muito grande e nessa ação vão atender 80 pessoas já cadastradas na Secretaria de Ação e Promoção Social. Farão vistorias em veículos, com previsão de atender 100 pessoas e os interessados devem agendar a participação com antecedência, na a Delegacia de Trânsito. Para os motoristas que não receberam o Licenciamento de 2019, haverá a emissão do documento que ainda não foi emitido em Belo Horizonte. Esses proprietários de veículos devem consultar com antecedência a situação do documento no site do Detran ou enviar solicitação de informações para o Whatsapp do Detran de Araxá que é o (31) 99831-2700. “Quando você vê o Estado por meio da Polícia Civil e do Detran, a Prefeitura por meio da Secretaria de Ação Social e da mesma forma o Uniaraxá somando esforços, a gente fica empolgado, quer participar dessas ações sociais porque de certa forma isso vai disponibilizar à sociedade e às pessoas mecanismos para que elas consigam obter os seus direitos”.