Prefeitura e Polícia Militar assinam cooperação mútua

O prefeito de Araxá, Robson Magela, o vice-prefeito Mauro Chaves, e o comandante do 37º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Ademir Fagundes, assinaram convênio de cooperação mútua entre o município e a Polícia Militar, nesta quinta-feira (28), visando o aperfeiçoamento do policiamento ostensivo e preservação da ordem pública em Araxá. O ato também contou com a presença do secretário municipal de Segurança Pública, major Eurípedes Lemos.

O convênio possibilita a manutenção operacional do 37º Batalhão e a realização de campanhas educativas de trânsito, palestras nas áreas de Defesa Social baseadas no Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) e na preservação do meio ambiente; formação, treinamento e aperfeiçoamento de servidores da Secretaria Municipal de Segurança Pública, entre outras atividades.

O valor estimado do convênio é de R$ 335.606,40, sendo R$ 279.672,00 por parte do município e R$ 55.934,40 executados pela Polícia Militar.



Em breve, a Prefeitura de Araxá assinará convênios com os demais órgãos de segurança pública.