Prefeitura entrega equipamentos de corte e costura para Apac de Araxá

A Prefeitura de Araxá realizou a cerimônia de entrega de equipamentos de corte e costura para a Apac de Araxá, na sede da instituição, na manhã desta sexta-feira (5). Os materiais serão destinados ao fortalecimento das oficinas de trabalho e capacitação profissional dos recuperandos.

A iniciativa é resultado de uma emenda parlamentar do deputado federal Mário Heringer, viabilizada por meio da Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba). A entrega foi realizada pela Prefeitura de Araxá, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária.

Foram repassados uma mesa de corte, uma máquina de corte elétrica, sete máquinas de costura industrial e uma máquina de costura semi-industrial. Os equipamentos vão possibilitar a capacitação profissional, geração de renda e resgate da autoestima dos recuperandos, além de contribuir para a redução da reincidência criminal.

O momento contou com a presença do vice-prefeito de Araxá, Bosco Júnior, representando o prefeito Robson Magela; dos secretários municipais de Assistência Social e de Agricultura e Pecuária, Lillian Pereira e Osmar Gonçalves; da vereadora Fernanda Castelha; do juiz da Vara de Execuções Penais da Comarca de Araxá, Dr. Renato Zupo; de funcionários da Apac e recuperandos da instituição.

Para o juiz Renato Zupo, o apoio institucional e comunitário ao método Apac é fundamental para a ressocialização dos reeducandos. “A destinação desses equipamentos de costura para a unidade fortalece o compromisso com a ressocialização dessas pessoas que estão cumprindo pena na comarca de Araxá. O método Apac necessita do apoio social e do voluntariado da comunidade local, e com isso conseguimos reduzir a reincidência. Além disso, o trabalho realizado nas oficinas também garante remissão de pena aos recuperandos”, ressalta.

O secretário municipal de Agricultura e Pecuária, Osmar Gonçalves, reforça que a entrega dos equipamentos é resultado de um trabalho integrado. “A Prefeitura tem buscado ampliar parcerias para viabilizar recursos que fortalecem projetos sociais relevantes. Essa entrega representa muito mais do que o reforço de uma oficina de trabalho: significa oportunidade, dignidade e um caminho real de transformação de vidas. A Apac desenvolve um trabalho eficiente com seus reeducandos e o apoio da Prefeitura reafirma nosso compromisso em investir na ressocialização”, afirma.