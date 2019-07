Prefeitura entrega objetos pessoais para moradores da Casa Lar, Casa Abrigo

A Administração Municipal através das secretarias de Governo e de Ação e Promoção Social adquiriu e repassou diversos materiais de uso pessoal para as crianças e adolescentes acolhidos na Casa Lar, Casa Abrigo . O prefeito Aracely de Paula, participou da entrega. “Cumprimento todos os envolvidos. Essa união para amparar os mais necessitados é muito importante, é o reconhecimento de que juntos podemos ajudar. Administrar é cuidar das pessoas que precisam de cuidados e estamos atentos às necessidades da população de Araxá”, destacou o prefeito.

O secretário de Ação e Promoção Social, Moisés Cunha, informou que a Administração destinou o recurso do programa Rede Cuidar, para melhorar os materiais de uso pessoal dos moradores da Casa Lar. A verba de aproximadamente R$ 60 mil foi investida na compra de quase 700 peças como tênis, chinelos, pijamas, roupas de cama e materiais para frequentarem atividades esportivas. “Estamos complementando a obra que foi entregue em março com diversos materiais. Essas ações vão melhorar a vivência das crianças e adolescentes institucionalizados aqui”, ressaltou o secretário

O presidente da Fundação da Criança e do Adolescente, Edson Justino Barbosa, destacou que a doação foi muito importante para a Casa Lar que acolhe menores de zero a 18 anos. “Eles foram beneficiados com uma farta e variada quantidade de peças. Com mais esse ato, a Administração Municipal demonstra sua preocupação com o social, sobretudo voltado para as crianças e adolescentes que é realmente uma preocupação do senhor prefeito”, finalizou.