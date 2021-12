Prefeitura faz estudo nas principais vias de Araxá para melhorar fluidez do trânsito

A Prefeitura de Araxá iniciou um estudo visando buscar alternativas para melhorar a fluidez do trânsito na cidade. Desde a última semana, equipe técnica da Secretaria Municipal de Segurança Pública e da empresa licitada especializada em engenharia de trânsito têm percorrido vários pontos da cidade estudando a viabilidade de implementar alternativas que tornem o sistema viário mais eficiente e seguro.

E a ideia, de acordo com o secretário Daniel Rosa, é que a sinalização, o fluxo, as conversões, redutores de velocidade e cruzamentos sejam avaliados, visando modificações pontuais.

“O trânsito é um ambiente que, quando devidamente estruturado, contribui para a qualidade de vida de condutores e pedestres. E a determinação do prefeito Robson Magela é exatamente essa, que mudemos a vida das pessoas. E estudos como esse são fundamentais para termos conhecimento dos pontos mais críticos e encontrarmos soluções que atualizem, melhorem e desenvolvam o sistema viário da nossa cidade”, explica Daniel.

O estudo utiliza ferramentas tecnológicas, como drones e medidores de velocidade, e inicialmente abrange as principais vias. A expectativa é que em cerca de 30 dias a empresa apresente um relatório final. “Com este relatório em mãos, vamos nos reunir com o prefeito Robson Magela para planejar as intervenções e modificações”, afirma o secretário.