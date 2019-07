Prefeitura faz vistoria nos veículos do transporte escolar

Os veículos que fazem o transporte de alunos para as escolas do perímetro urbano e da zona rural de Araxá estão sendo vistoriados. A verificação é feita pela Prefeitura, através da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania, cumprindo o calendário legal, que exige a realização do procedimento a cada seis meses. A verificação é feita nos 41 veículos contratados pela Administração Municipal e também nos 28 veículos particulares que fazem o transporte escolar, contratados pelas famílias.

O secretário Élvio Bertoni, explica que são verificados equipamentos obrigatórios, sistema de segurança, conforto e higiene. Poucas irregularidades são encontradas, uma vez que os motoristas já sabem do rigor da fiscalização e procuram adequar os veículos. Ressalta que os prestadores do serviço têm consciência da necessidade de ter os veículos regulares. Compete ao poder público fazer a checagem mas a responsabilidade principal é de cada condutor. “A vistoria é muito importante, contribui para que os pais tenham a certeza de que os filhos estão sendo transportados em veículos que ofereçam as condições para que as crianças tenham um transporte seguro e tranquilo”, reforçou.

Maikon Guilherme Santos, é motorista terceirizado e comenta que a vistoria é fundamental para o trabalho. “O veículo estando com tudo em dia garante não só a segurança dos alunos que a gente transporta, mas a nossa segurança também. É uma forma de prevenir acidentes”.

Amaral Cezar de Souza, que também é motorista terceirizado, reforça que a vistoria é muito importante. “Ela representa a segurança dos passageiros que carregamos que são crianças. Também é uma tranquilidade saber que está tudo certo com o veículo, mais uma garantia nossa e das crianças”.

As vistorias são feitas às terças e quartas-feiras, das 8h30 às 10h30, atendendo motoristas de vans particulares e contratados pela prefeitura. Os veículos que prestam serviços de taxis na cidade, também serão vistoriados nas próximas semanas.