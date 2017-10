Prefeitura finaliza obra de recuperação de trecho danificado na estrada da Antinha

A Prefeitura de Araxá recuperou o trecho danificado por uma erosão causada por problema estrutural na “estrada da Antinha”. Com investimentos de R$ 83.174,00, a obra resolveu rapidamente o problema que se agravou principalmente pelo alto volume de chuvas nos últimos meses de 2016. Serviços preliminares, terraplanagem, pavimentação e drenagem representaram os três momentos da obra que ficou pronta antes de um mês, prazo este previsto para realização de toda a construção, conforme projeto apresentado pela empresa vencedora do processo licitatório.

Regularização e compactação do subleito em até 20 centímetros de espessura, escavação manual de valas, execução de sarjeta moldada, assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado e plantio de grama em placas, por exemplo, são algumas melhorias realizadas. A limpeza no local e a recuperação de meio fio e sarjetas foram promovidas para atender principalmente os produtores rurais da região.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Rural, Alexandre Carneiro de Paula, a conclusão da obra foi importante para deixar os usuários do acesso mais tranquilos. “A obra ficou pronta na semana passada e eliminou aquela erosão que causava transtorno para quem estava saindo dos ranchos ou das fazendas. Próximo ao local existe uma nascente e peço a população para não jogar lixo ali. Se alguém observar uma pessoa jogando lixo, anote a placa, tire foto e entre em contato com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural que iremos tomar as devidas providências”, reforça o secretário.