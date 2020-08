Prefeitura inaugura avenida José Leopoldo Akel

A prefeitura inaugurou nesta quinta-feira, 6 de agosto, a avenida José Leopoldo Akel. A solenidade contou com a presença do Prefeito Aracely, secretários, assessores, vereadores, do deputado estadual Bosco, familiares do homenageado e de integrantes das Lojas Maçônicas de Araxá.

O prefeito Aracely agradeceu a presença de todos que foram saudar José Akel. “É uma noite de gratidão a um grande empresário e cidadão de Araxá. É muito bom homenagear um homem que merece o respeito de toda a cidade”, ressaltou Aracely.

O médico Daniel Angotti Akel, falou em nome da família e agradeceu pelo busto doado pela Loja Macônica “Ação e Silêncio”. “Nunca imaginávamos que uma obra dessa magnitude fosse lembrar o nosso pai e sua memória. Ele sempre viveu e amou Araxá, tinha laços com a Santa Casa, Maçonaria e diversos grupos. Podem ter certeza que a homenagem é muito justa e merecida, ficará na história da cidade, agradeço em nome da nossa família”.

O secretário de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Sebastião Donizete de Souza ressaltou que moradores de vários bairros da região Norte foram beneficiados pelo acesso. “A avenida ficou muito bonita e bem iluminada. A duplicação trouxe segurança, empregos e investimentos. É mais uma importante obra, mais um marco da Administração Aracely de Paula”, finalizou o secretário.

Informações:

A obra foi feita em duas etapas. Na primeira fase, da Igreja Santa Rita até o acesso à Avenida Tenente Coronel Hermenegildo Magalhães, no bairro Jardim Natália, são 2km, incluindo a implantação da via de acesso ao 37º Batalhão da Polícia Militar. O investimento de R$ 8,2 milhões foi feito em parceria com Governo de Minas Gerais, através da Codemig. O segundo lote com extensão de 1,3km, contou com a implantação de dois trevos de acesso aos bairros Jardim das Oliveiras e Vila Maior. A obra orçada em R$ 3,293 milhões, foi feita com recursos da Prefeitura. Além da duplicação, a avenida José Akel conta com ciclovia e iluminação a LED.