Prefeitura inicia atividades da Semana do Trânsito com blitz educativa no Barreiro

A Semana Nacional do Trânsito foi iniciada em Araxá neste domingo (19), com uma blitz educativa promovida na entrada da Estância Hidromineral do Barreiro. A Secretaria Municipal de Segurança Pública está trabalhando este ano o tema “Pedestres e ciclistas: ver e ser visto”.

Uma programação especial está sendo executada, em parceria com órgãos de segurança e com a Agenda Comum Intersetorial, para conscientizar a sociedade sobre a importância do respeito à sinalização e às normas de circulação para que se tenha um trânsito realmente seguro.

O secretário Daniel Rosa destaca que a prefeitura programou o início das atividades para o domingo em um ponto estratégico que é o Barreiro, local bastante frequentado para prática de esporte e lazer. Ele acrescenta que o objetivo foi atingido, dezenas de ciclistas e motoristas receberam camisetas e kits da campanha.

“É uma semana de reflexão para que possamos entender e estabelecer que a gente precisa melhorar enquanto cidadão, enquanto ciclista e enquanto condutor. Respeitar e obedecer às regras de trânsito é imprescindível para vivermos em sociedade, tendo resultados satisfatórios, diminuindo a incidência de delitos e infrações relacionados ao trânsito.”