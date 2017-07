Prefeitura inicia instalação de câmeras nos novos pontos de videomonitoramento

A Prefeitura Municipal iniciou na última quarta (12) a instalação de mais 22 câmeras de videomonitoramento; a previsão é de que os equipamentos estejam funcionando, em sua totalidade, em até 70 dias, o que vai contribuir para as ações preventivas, repreensivas e de resguardo patrimonial, principalmente, nos bairros. Com o novo investimento, a Prefeitura terá 55 pontos de maior vulnerabilidade sendo vigiados, em tempo real, através da central de videomonitoramento.

“Para a escolha dos pontos, levou-se em conta fatores como movimentação de pessoas, aglutinação de comércio; fluxo de veículos, principais corredores de bairros; pontos sujeitos à maior incidência de violência e criminalidade, conforme criteriosa feita em conjunto pela Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania, Consep e as polícias Civil e Militar”, explicou o secretário Élvio Bertoni.

O secretário reitera que as imagens captadas pelas câmeras auxiliam no combate ao tráfico de drogas, da criminalidade e de outras ações ilícitas. O funcionamento e os resultados, segundo ele, auxiliam, toda a esfera de segurança pública de Araxá.

“A Central opera ininterruptamente e por isso tem demonstrado sua eficácia na prevenção, nas ações de flagrante e na repressão. As imagens são provas incontestes que auxiliam o Ministério Público na promoção da ação penal e o Magistrado para decidir com segurança. O foco principal do sistema é a prevenção e repressão da violência e da criminalidade e a proteção do patrimônio público. Ele pode, por suas características e conformidade legal, ser expandido como instrumento auxiliar na fiscalização de trânsito e de Posturas”, concluiu.

Confira os pontos que receberão as câmeras de videomonitoramento

Centro Administrativo; entrada do bairro Boa Vista; avenida João Paulo 2 (próximo da UPA); avenida Tancredo Neves (rotatória do Fórum); praça Do Barreiro; avenida do Comboio (rotatória da faculdade);encontro das ruas José Pinto, Professora Júlia Ordones e José Montandon de Paiva; avenida Washington Barcelos com rua Lázaro Vaz São Paulo; avenida Washington Barcelos (portaria do Parque do Cristo); Parque do Cristo, em frente à escadaria; praça João Amâncio; avenida Pedro De Paula Lemos com avenida Francino Ferreira Da Silva; avenida Pedro De Paula Lemos com avenida Waldomira Lemos Guimarães; avenida Tenente Coronel Hermenegildo Magalhães (próximo ao Batalhão da Policia Militar); rua Honório de Paiva Abreu com alameda Helena Ferreira de Moraes; avenida Wilson Borges com rua Belo Horizonte; rua Terêncio Pereira com avenida Joaquim Benevides De Ávila; rotatória entre avenidas Wilson Borges e João Moreira Sales; praça Antônio Alves Da Costa (em frente à Rodoviária); rua Sebastião Ferreira Pinto com rua Tonico Alonso; avenida Getúlio Vargas com rua Almeida Campos; e rua Olegário Maciel com rua Mariano de Paula.