Prefeitura inicia obras na via Araxá/Argenita para melhorar escoamento da safra

A Prefeitura de Araxá, em parceria com a CBMM, iniciou nesta quarta-feira (12) obras de melhoria na via Araxá/Argenita, nas proximidades do Córrego do Bálsamo. A ação tem como objetivo aprimorar o escoamento da safra, garantindo melhor infraestrutura para o transporte agrícola.

Os usuários da via devem redobrar a atenção, pois haverá maquinários pesados operando no local. A via está devidamente sinalizada e um sistema de pare e siga será implementado para assegurar a fluidez do trânsito e a segurança de trabalhadores e motoristas.