Prefeitura intensifica manutenção dos canteiros centrais em diversos pontos da cidade

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos está realizando a revitalização de canteiros centrais em diferentes regiões da cidade. O trabalho inclui limpeza, capina, pintura e reparos estruturais, com o objetivo de melhorar o visual urbano e garantir mais segurança.

Entre os locais já contemplados com as intervenções estão: Rua Pará, Rua Costa Senna, Rua Uberaba, Rua Presidente Olegário Maciel, Avenida Getúlio Vargas, Avenida Capitão Belarmino de Paula Machado (em um trecho), Avenida Amazonas, Rua Argeu Alves da Costa (canteiro com árvore próximo à AEF) e Praça Dom José Gaspar.

As próximas intervenções já programadas incluem a continuação da Av. Capitão Belarmino de Paula Machado, Av. Divino Alves Ferreira (próximo à pista de skate), Av. Ministro Olavo Drummond (em frente a empresa Vera Cruz), Praça Dom Bosco, Praça da Igreja do Rosário, área em frente à Escola Municipal José Bento (localizada na Boca da Mata), cruzamento entre Rua Consolação e Rua Rio Branco, além da Praça Juca Frederico.

Atualmente, as equipes seguem trabalhando em três frentes: na Av. Capitão Belarmino de Paula Machado, Praça Dom Bosco e Praça Juca Frederico. Os serviços estão sendo executados com recursos próprios do município, e a previsão é de que as etapas sejam concluídas em 30 dias.

A secretária municipal de Serviços Urbanos, Anna Tereza Ávila, destaca que esse é um trabalho contínuo e estratégico da Prefeitura. “Essas manutenções fazem parte de um planejamento que visa atender vários pontos da cidade, especialmente aqueles com maior fluxo de pedestres e veículos. Estamos avançando por etapas para garantir um serviço de qualidade e atender às demandas da população”, afirma.