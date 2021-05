Prefeitura interdita três bares e multa empresário que realizava festa em casa

No primeiro fim de semana de Tolerância Zero no Combate à Pandemia da Covid-19 em Araxá, a fiscalização composta por agentes da Vigilância Sanitária, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Segurança Pública, IPDSA, em parceria com a Polícia Militar e Polícia Civil, atendeu cerca de 40 denúncias de aglomerações e descumprimento das medidas de segurança sanitária. O município realizou a interdição de três bares que funcionavam após o horário estabelecido no decreto municipal e emitirá multa a um empresário que promoveu uma festa com mais de 20 pessoas em sua residência.

Estabelecimentos flagrados descumprindo as regras previstas nos decretos municipais serão notificados em 50 Unidades Fiscais da Prefeitura de Araxá (UFPAS – que hoje equivale a R$ 53,87 o valor unitário), totalizando uma multa de R$ 2.693,50. O valor será aplicado ao proprietário e ao locatário da área, caso seja identificado no local aglomeração irregular de pessoas.

Também serão multadas as pessoas que estiverem participando de reuniões em locais privados, que causem aglomerações, considerando reuniões com 10 pessoas ou mais que estejam reunidas com proposito recreativos. A multa será de 20 UFPAs, ou seja, R$ 1.077,40 por pessoa.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Lorena de Pinho Magalhães, que esteve à frente da operação no último fim de semana, o município está agindo com rigidez na fiscalização dos infratores. “Das 40 denúncias, 18 foram de perturbação de sossego e os órgãos competentes realizaram os procedimentos necessários. Tivemos algumas denúncias que não procediam e outras onde realizamos as notificações necessárias. Infelizmente, algumas pessoas não têm consciência da situação que estamos vivendo, e mesmo com vários pedidos, vários alertas, querem contribuir para a disseminação do vírus.”

A secretária conta que o caso do empresário que realizava uma confraternização em sua residência tinha cerca de 20 convidados.

“Houve uma denúncia que foi constatada pela fiscalização e fotos, vamos multar. Não importa o motivo, não importa que seja, não importa que seja amigo de quem for. O município está realizando seu trabalho em parceria com as Forças de Segurança. Vamos notificar, realizar a interdição por 15 dias, se necessário, e multar o responsável. Como o prefeito Robson Magela disse, se o óbito de um familiar, um amigo ou conhecido não é capaz de sensibilizar essas pessoas, talvez, mexer no bolso dela resolva”, desabafa Lorena.