Prefeitura já implantou a iluminação de LED em mais de 30 bairros de Araxá

Economia, modernidade e qualidade. A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, segue a todo vapor com a implantação do sistema de iluminação de LED que vai contemplar toda a cidade. O projeto Araxá Cidade Luz já executou a troca de 3.483 pontos de energia, em 31 bairros e também no Distrito de Itaipu e na Comunidade Rural da Boca da Mata. O Setor Oeste da cidade já está com 90% coberto com LED, restando apenas os bairros Camuá e Fenícia para finalização desta região.

Além da substituição de lâmpadas convencionais pela tecnologia LED, o Município também irá realizar a manutenção preventiva, desenvolvimento de projetos e implantação de um call center para que o cidadão possa fazer suas solicitações para a manutenção do serviço. A ação é um dos principais investimentos do Setor Público de Araxá nos últimos anos.

Já foram atendidos os bairros Aeroporto 1 e 2, Max Neumann 1 e 2, Boa Vista, Bela Vista, Jardim América, Jardim Espanha, Urciano Lemos, Alvorada, Leblon, Alvorada, Bom Jesus, Francisco Duarte, Leda Barcelos, Abolição, São Domingos, Serra Morena, São Francisco, Santa Mônica, Armando Santos, São Geraldo, Novo São Geraldo, Salomão Drummond, Ana Pinto de Almeida, Condomínio Quintas do Lago, Condomínio Riviera do Lago, Residencial Casa Branca, Distrito do Itaipu, Boca da Mata e alguns pontos do Centro.

Outras localidades estão com a iluminação parcialmente contemplada, como o Setor Norte e o Distrito Industrial. A próxima etapa abrange os bairros Guilhermina Vieira Chaer, Loteamento Cândida Lemos, Loteamento Vivenda Monte Belo, Loteamento Residencial das Palmeiras e Loteamento Nova Araxá.

De acordo com o secretário municipal de Serviços Urbanos, Ricardo Alexandre da Silva (Kaká), a implantação promove mais segurança e economia para toda a população. “Esse é um dos projetos mais importantes desta gestão. A tecnologia LED, implantada na cidade e na área rural, transforma a vida das pessoas que passam a ter mais eficiência energética, consequentemente, garantindo mais conforto e segurança”, reforça.

A empresária e moradora do bairro Boa Vista, Helenice Gonçalves da Mota, explica o quanto a troca por lâmpadas de LED mudou a segurança do bairro. “Essa iluminação ficou perfeita, estamos muito felizes, não só eu como toda a população. Traz muito mais conforto para todos”, explica.

O prefeito Robson Magela destaca os benefícios que a iluminação de LED está gerando por onde ela já foi implantada. “O retorno positivo da população por onde eu vou tem sido muito grande, principalmente na parte de segurança que essa tecnologia proporciona. E além disso vai ser mais economia na taxa revertida à comunidade. Logo a cidade estará completamente coberta, concluindo mais um grande projeto idealizado pela nossa Administração Municipal”, ressalta o prefeito.