Prefeitura lança campanha “Big Dog Araxá” para estimular adoção de cães

Inspirado no Big Brother Brasil, a Prefeitura de Araxá lançou a campanha de adoção de cães “Big Dog Araxá”, com o objetivo de estimular a adoção. Nas redes sociais são divulgados posts que acompanham a foto do cãozinho com o nome, uma característica e as informações sobre castração, vacinas e vermifugação.

A campanha “Big Dog Araxá” apresenta os animais como se fossem os “brothers” e “sisters” da casa mais vigiada do país. Nesta edição, nove dogers posaram para fotos com a esperança de encontrar um lar seguro e cheio de amor.

A coordenadora da Vigilância em Saúde, Leninha Severo, explica que o objetivo da campanha é conseguir um lar definitivo para o cãozinho participante. “No Canil Municipal temos mais de 100 cães disponíveis para adoção e o objetivo da campanha “Big Dog Araxá” é que as pessoas conheçam melhor esses cãezinhos que sonham em ter um lar e uma família”, completa.

Os interessados em adotar um cãozinho devem ir direto ao Canil Municipal, que fica localizado na rua Camarões, nº 125, no bairro Novo Horizonte. Mais informações, pelos contatos (34) 99257-1363