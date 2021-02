Prefeitura lança campanha de conscientização contra a Covid-19

Emprego, convivência com os amigos e a família, escola, faculdade, liberdade, pessoas que amamos. A pandemia mudou a vida de muitos e tirou algo importante de todos nós. Quem não desejou que tudo isso acabe rápido para que o mundo volte a ser como antes? Mas, para que a vida retorne ao normal é fundamental a conscientização da população, só assim será possível viver por inteiro outra vez.

Com este olhar, a Prefeitura de Araxá lançou nesta semana a Campanha ‘Viva Por Inteiro’. O objetivo é fazer com que as pessoas reflitam sobre cenário atual da pandemia, alertando que, sem os cuidados necessários, como por exemplo, o uso de máscara, evitar aglomerações e o uso de álcool em gel, não será possível viver por completo novamente.

A campanha, idealizada pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Araxá, está sendo veiculada em jornais, sites, televisão, outdoor, ônibus, casas lotéricas, supermercados e comércio em geral. A população também pode participar compartilhando os materiais disponíveis e a hashtag #Vivaporinteiro.

“Pedimos ao setor de comunicação que criasse uma campanha onde as pessoas sintam a necessidade e a importância de adotar as medidas de distanciamento. Iniciamos agora a vacinação da população, mas estamos apenas começando a acabar com esse pesadelo que a Covid-19 nos trouxe. Por isso, eu peço à população de Araxá e toda a nossa região que respeitem as regras e os protocolos de saúde. É a conscientização das pessoas que vai evitar a infecção e salvar vidas”, destaca o prefeito Robson Magela.