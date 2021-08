Prefeitura lança programa Araxá Empreendedora

Quer realizar seu sonho de empreender ou expandir seu negócio? A Prefeitura de Araxá acaba de lançar o programa Araxá Empreendedora. A iniciativa auxilia na abertura ou regularização de micro e pequenas empresas, realiza cursos de qualificação e capacitação, promove assessoria jurídica, contábil e orientação para as linhas de créditos e ainda contempla o Programa Mulheres Empreendedoras.

O município também criou um site contendo todas as informações do programa (araxaempreendedora.araxa.mg.gov.br) para que a população possa conhecer os serviços ofertados. O projeto tem como base a Sala Mineira do Empreendedor, espaço desenvolvido para melhorar e simplificar o ambiente de negócios, oferecendo apoio para empreendimentos de todos os portes.

O Araxá Empreendedora é o resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Araxá, Governo de Minas Gerais, Sebrae Minas, Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (Jucemg) e Sindicato do Comércio de Araxá (Sindicomércio Araxá).

De acordo com o prefeito Robson Magela, o objetivo é incentivar a abertura e expansão de novas empresas na cidade. “Precisamos criar oportunidades para que as pessoas possam encontrar seu caminho. E nada melhor que um projeto que reunirá em um único lugar todas as informações necessárias para quem sonha em criar seu próprio negócio ou até mesmo expandir sua empresa.”

O prefeito conta que o programa Araxá Empreendedora é uma iniciativa que deverá crescer ainda mais com o surgimento de novas demandas. “Pela primeira vez, o poder público oferece um espaço para que micro e pequenas empresas possam se desenvolver. O projeto tem como base a Sala Mineira do Empreendedor, um projeto super importante que vai nortear outras ações que o município planeja implantar”, destaca Robson.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Juliano Cesar da Silva, ressalta a importância de parcerias para o desenvolvimento da cidade. “Temos trabalhado junto às instituições que sempre contribuíram muito para o crescimento da cidade, mas que não tinha o devido apoio do município. Muitos dos projetos que pretendemos implantar utilizará do conhecimento e experiências dessas instituições para avançar com agilidade no objetivo maior que é a geração de emprego e renda para a nossa população.”

Serviço – Araxá Empreendedora

Sala Mineira do Empreendedor – Rua Dr. Edmar Cunha, 260, bairro Santa Terezinha

Atendimento Gratuito

Horário: Segunda a Sexta – 8h30 às 16h30

Mais informações pelo telefone (34) 3662-3357