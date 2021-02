Prefeitura mobiliza profissionais de saúde para ampliar UTI e leitos clínicos exclusivos para Covid-19

A Prefeitura de Araxá e a Santa Casa de Misericórdia realizam a contratação e capacitação de profissionais de saúde para ampliação de leitos clínicos e leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A média geral de leitos ocupados é de 88,46% para tratamento de casos suspeitos positivos de Covid-19. Nesta segunda-feira (8), a cidade alcançou 100% dos leitos clínicos ocupados e 76,92% de UTI. A mobilização de médicos e enfermeiros permitirá o município a ampliação dos leitos de acordo com a demanda.

O Comitê de Enfrentamento à Covid-19 de Araxá também suspendeu todas as cirurgias eletivas nos hospitais públicos e privados de Araxá. Apenas as cirurgias eletivas que já estavam marcadas antes da decisão serão realizadas. O decreto também suspendeu a permissão para realização do evento “Páscoa Iluminada”, que estava previsto para acontecer entre os dias 26 de fevereiro e 4 de maio.

As decisões fazem parte das medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, com o objetivo de evitar a proliferação do coronavírus.