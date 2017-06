A Prefeitura Municipal amplia a oferta de aulas e de Escolas em Tempo Integral

O número de alunos atendidos aumentou cerca de 25% em relação a 2016. No ano passado, mais de 643 alunos foram matriculados na Rede Municipal de Ensino. Já em 2017, cerca de 832 vagas foram abertas, sendo divididas em sete unidades de ensino e mais uma na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), no Barreiro. A Escola em Tempo Integral é uma ferramenta importante que incentiva a criação de novos espaços e oportunidades, fomentando maior envolvimento de outros profissionais da escola, dos familiares e demais setores sociais.

As ações de Educação Integral buscam implementar formação em diversas áreas, como esporte, artes plásticas, dança, música, teatro, informática, que complementem o conhecimento tradicional acessado pelos estudantes, por meio da ampliação da jornada escolar. O objetivo é melhorar e diversificar cada vez mais as iniciativas desenvolvidas em escolas que oferecem a Educação Integral. A ideia é que as ações sejam construídas coletivamente com os atores que fazem parte do dia a dia das escolas de modo a fortalecer a iniciativa.

Neste ano, as escolas municipais Alice Moura, que funciona provisoriamente no Centro Universitário do Planalto de Araxá (Uniaraxá) até a construção definitiva da sua sede, e Romália Porfírio de Azevedo Leite, que brevemente será inaugurada no bairro Max Neumann, começaram a receber essa modalidade de ensino. As duas unidades se juntaram às escolas municipais de aplicação Lélia Guimarães, Professor Nelson Gomes, Professora Auxiliadora Paiva, com alunos atendidos no Oratório Nossa Senhora Auxiliadora, Professora Leonilda Montandon (Caic) e Padre Inácio, na oferta dessa demanda.

As oficinas no Tempo Integral são desenvolvidas através de uma grade de atividades do Programa Novo Mais Educação, do governo federal, e por estabelecimento de parcerias com empresas locais. Brinquedoteca, iniciação musical, futebol, handebol, natação, xadrez tradicional e virtual, higiene pessoal, artes cênicas, educação ambiental, informática, dentre outras atividades, fazem parte da grade curricular dos estudantes contemplados. O Tempo Integral também é oferecido nas unidades de Educação Infantil com crianças tendo acesso a essa variedade de atividades.

A secretária municipal de Educação, Gessy Glória Lemos, conta que o Ensino de Tempo Integral oferece atividades diversificadas para crianças e adolescentes. “A principal proposta do Tempo Integral é ampliar as oportunidades educativas dos alunos, visando a formação de novas habilidades e conhecimentos através da expansão do período de permanência diária nas atividades promovidas pela escola. Essas ações contribuem para a formação de cada um deles. Para 2017, começamos o ano letivo com as turmas de Tempo Integral já estruturadas, porque fazemos um planejamento em relação a capacidade de ocupação da escola para matricular os alunos. Atualmente, temos 32 turmas compostas, com uma média de por trinta alunos por sala de aula. Um número bastante significativo em relação a capacidade de atendimento de outros municípios e também de estados brasileiros”, destaca Gessy.