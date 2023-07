Prefeitura no Bairro acontece no bairro Abolição, no sábado 29 de julho

O projeto Prefeitura no Bairro chega à 14ª edição com mais de 40 serviços gratuitos para a população. Desta vez, as atividades vão ser voltadas para moradores do bairro Abolição e região que poderão tirar dúvidas, sugerir e reivindicar ações. O encontro acontece no próximo sábado (29), das 8h às 12h, no Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Abolição, R. Marcolino Coelho Borges, n° 390 – Abolição.

O evento ofertará vacinação adulto e infantil, assistência e acesso a programas sociais e abertura de empresas, exame de acuidade visual, contação de histórias infantis, gincanas voltadas para todos os públicos, solicitação por serviços urbanos e orientação sobre IPTU, oportunidades de emprego.

O projeto conta com atendimentos nas áreas de Ação Social, Saúde, Direitos Humanos, Acolhimento à Mulher, Habitação, Trabalho e Emprego, Meio Ambiente, Educação, Cidadania, Infraestrutura, Agricultura e Pecuária, Esporte, Lazer, Cultura e Segurança. O Gabinete do Prefeito e a Secretaria de Governo também estarão à disposição para receber as demandas da população.

Serviço



14ª Edição Prefeitura no Bairro

Local: Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Abolição

Dia e horário: 29 de julho (sábado), das 8h às 12h

Endereço: – R. Marcolino Coelho Borges, n° 390 – Abolição.