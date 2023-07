Prefeitura no bairro contempla famílias com escrituras definitivas no bairro Abolição

O projeto Prefeitura no Bairro chega à 14ª edição com mais de 40 serviços gratuitos. Desta vez, a grande novidade é a entrega de escrituras definitivas para famílias do bairro Abolição e adjacências. A iniciativa faz parte do Programa Meu Lar, de Regularização Fundiária Urbana de Imóveis (Reurb), realizado pela Secretaria de Ação Social.

A ação garante o direito à moradia daqueles que residem em terrenos informais localizados nas áreas urbanas, por meio da titularização de seus ocupantes, além de promover a incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano.

O encontro com toda estrutura administrativa da Prefeitura de Araxá acontece no próximo sábado (29), das 8h às 12h, no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Abolição – rua Marcolino Coelho Borges, n° 390.

São atendimentos nas áreas de Ação Social, Saúde, Direitos Humanos, Acolhimento à Mulher, Habitação, Trabalho e Emprego, Meio Ambiente, Educação, Cidadania, Infraestrutura, Agricultura e Pecuária, Esporte, Lazer, Cultura e Segurança. O Gabinete do Prefeito e a Secretaria de Governo também estarão à disposição para receber as demandas da população.

De acordo com o Prefeito Robson Magela, a entrega de escrituras garante proteção, segurança e tranquilidade para as famílias, que ainda poderão aproveitar de todos os serviços ofertados pelo Prefeitura no Bairro.

“Essas famílias que serão contempladas em mais uma etapa de entregas de escrituras aguardam por esse momento há décadas. Ter uma segurança jurídica da sua casa é algo muito importante para qualquer morador, e fazer a entrega dessas escrituras no Prefeitura no Bairro vai ser ainda mais “, destaca o prefeito.

Serviço



14ª Edição Prefeitura no Bairro

Dia e horário: 29 de julho (sábado), das 8h às 12h

Local: Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Abolição – rua Marcolino Coelho Borges, n° 390