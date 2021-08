Prefeitura oferece Tempo Integral na AABB Comunidade e Oratório Nossa Senhora Auxiliadora

As aulas em tempo integral voltaram a ser oferecidas para alunos do 1º ao 9º ano das escolas municipais Romália Porfírio de Azevedo Leite, Aziz J. Chaer, Professora Auxiliadora Paiva e Manuela Lemos. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, o objetivo é atender inicialmente 240 estudantes de 6 a 14 anos no contraturno do ensino regular.

O Tempo Integral está sendo realizado no Oratório Nossa Senhora Auxiliadora, no bairro Boa Vista, e na AABB Comunidade, na Estância Hidromineral do Barreiro. Os espaços contam com estrutura preparada para receber os alunos com diversas atividades.

A secretária Zulma Moreira relata que os atendimentos estão retornando de forma gradativa. “A educação integral é uma solicitação constante das famílias e sabemos o quanto ela faz diferença na vida das crianças. Esses dois locais são apropriados e temos pessoas disponíveis para fazer o atendimento. No ano que vem pretendemos ampliar o número de escolas da rede municipal que oferecem educação integral”, ressalta a secretária.

O Tempo Integral oferta aulas de xadrez, esporte, recreação, atividades lúdicas, leitura e produção de texto. Os pais devem autorizar a ida do filho e, dependendo do número de estudantes, a Secretaria Municipal de Educação poderá reforçar o quadro de funcionários.