Prefeitura de Araxá inaugura projeto inédito e educação inclusiva terá atendimento voltado a crianças menores de 5 anos

Compromisso com a Educação Inclusiva. A Prefeitura de Araxá inaugurou o projeto “CAEIzinho” nesta segunda-feira (15). O programa é pioneiro na região e vai atender 100 crianças na faixa etária de 8 meses a 4 anos e 11 meses.

O espaço tem como objetivo levar informação à população para reduzir a discriminação e o preconceito contra crianças com atraso no neurodesenvolvimento e inclusive com o Transtorno do Espectro Autista.

Atendimentos clínicos com psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicopedagógico, fisioterapeuta e psiquiatria infanto-juvenil serão oferecidos às crianças.

Os recursos pedagógicos são essenciais tanto para o desenvolvimento cognitivo, quanto para a assistência especializada dos alunos. Os profissionais são capacitados para identificar a necessidade de cada criança e iniciar o acompanhamento o quanto antes.

O projeto é apoiado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA) e financiado pelo Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente.