CBMM na 21ª da Copa Internacional de MTB e etapa da Copa do Mundo de Araxá

A CBMM deu a largada para receber a Copa Internacional de Mountain Bike (CIMTB), que acontece entre os dias 26 e 28 de abril, no Grande Hotel Termas de Araxá. A tradicional etapa do maior evento da modalidade da América Latina, que se estende por mais de duas décadas no Alto Paranaíba, atraiu neste ano a Copa do Mundo de Mountain Bike, que se inicia nesta quinta-feira, 18.

Os campeonatos devem atrair cerca de 60 mil pessoas para o Complexo do Barreiro durante os próximos dois finais de semana. Esses visitantes terão a oportunidade de acompanhar as performances de aproximadamente 1.400 atletas, de 37 países. Os competidores serão distribuídos em mais de 50 disputas, em modalidades como Cross Country Olímpico (XCO), Short Track (XCC) e Maratona (XCM).

Além de ver de perto manobras de atletas profissionais e amadores em duas rodas, quem passar pelo evento vai conhecer estrelas nacionais e internacionais, como os brasileiros José Gabriel Marques, Ulan Galinski, Luiz Cocuzzi, Raiza Goulão, Karen Olímpico e Hercilia Najara. Dentre os estrangeiros, estão confirmados no masculino Mathias Fluckiger (SUI), Jordan Sarrou (FRA), Nino Schurter (SUI), Luca Schwarzebauer (ALE) e Lars Forster (SUI). No feminino, as atletas Pauline Prevot (FRA), Jolanda Neff (SUI) e a norte-americana Kate Courtney.

De acordo com o analista de Responsabilidade Social da CBMM, Álvaro Rezende, as competições internacionais de Moutain Bike fazem Araxá e Minas Gerais serem referência na modalidade, o que movimenta a economia da região todos os anos. “A CBMM é uma parceira da CIMTB por acreditar que o esporte e a cultura são essenciais para a população araxaense. Esperamos que todos possam aproveitar o evento, que será um marco regional transmitido ao mundo”.

Segundo o idealizador e organizador do CIMTB, Rogério Bernardes, a CBMM faz parte da história da Copa Internacional. “Trata-se de uma empresa íntegra e que tem valores muito parecidos com os nossos, que carregamos há quase 30 anos em nosso DNA. Contamos muito com o suporte que toda a equipe da CBMM nos dá para realizar esses dois eventos na segunda quinzena de abril, em Araxá, e estamos certos que teremos muitos anos pela frente de uma sólida parceria”, afirma Bernardes.

A Copa Internacional de Mountain Bike, que acontece entre os dias 26 e 28 de abril, é um evento gratuito e aberto aos visitantes, sem necessidade de credenciamento prévio. Já a Copa do Mundo, entre os dias 18 e 21 de abril, é um evento fechado e todas as informações podem ser acessadas no Manual Espectador Araxá.

Confira a programação dentro e fora das pistas:

PROGRAMAÇÃO DA COPA DO MUNDO DE MOUNTAIN BIKE

QUINTA -FEIRA – 18/04

08:00: abertura dos portões

8:15 – 09:00: Confirmação atletas/ retirada números – Equipes Elite UCI

9:00 – 9:45: Confirmação de atletas/ retirada de números – Equipes UCI

10:00: Lançamento da plataforma para sequestro de Carbono através do plantio de árvores Nativas

10:00 – 13:00: Confirmação atletas/ retirada números – Todos os atletas

11:00 – 13:00: Treinamento – Categorias Femininas XCO

12:00 – 14h00: Palco EXPO A – show musical

14:00 – 14h30: Show BIKE TRIAL com Diego Magno EXPO B

13:00 – 15:00: Treinamento – Todos os atletas XCO

15:00 – 17:00: Treinamento – Categorias Masculinas XCO

17:00 – 18:00: Conferência de imprensa

17:30 – 19h30: Palco CBMM EXPO C – show musical: Banda Piano Rock

SEXTA-FEIRA – 19/04

08:00: abertura dos portões

8:00 – 10:00: Confirmação de atletas/ retirada de números – Todos os atletas

9:00 – 18:00: ESPAÇO JANE PORFÍRIO – Área KIDS e área PET

9:00 – 10:00: Treinamento – Categorias Femininas XCO

10:00 – 11:00: Treinamento – Todos os atletas XCO

11:00 – 12:00: Treinamento – Categorias masculinas XCO

11:30 – 12h00: Show BIKE TRIAL com Diego Magno EXPO B

12:45 – 13:45: Treinamento -Apenas categoria S23 XCC

12:00 – 13h30: Palco EXPO A – show musical

14:00: Competição: World Cup Cross Country Short Track – Categoria Feminina S23 XCC

14:35: Competição: World Cup Cross Country Short Track – Categoria Masculina S23 XCC/ cerimônias

15:00 – 15h30: Show BIKE TRIAL com Diego Magno EXPO B

15:30 – 16:15: Treinamento – Todos os atletas XCO

15:30 – 17h30: Palco EXPO A – show musical

17:30 – 19h30: Palco CBMM EXPO C – show musical: Banda Os Pattos

SÁBADO – 20/04

08:00: abertura dos portões

8:30 – 10:00: Treinamento – Todos os atletas XCO

9:00 – 11:00: Atividades de lazer no espaço SESC

9:00 – 18:00: ESPAÇO JANE PORFÍRIO – Área KIDS e área PET

10:45 – 11:45: Treinamento – Apenas categoria Elite XCC

11:00 – 12h00: Show BIKE TRIAL com Diego Magno EXPO B

12:00: Competição: World Cup Cross Country Short Track – Categoria Elite Feminina XCC

12:35: Competição: World Cup Cross Country Short Track – Categoria Elite Masculina XCC/ cerimônias

13:00 – 15:00: Atividades de lazer no espaço SESC

13:30 – 14h30: Palco EXPO A – show musical

13:30 – 14:15: Treinamento – Todos os atletas XCO

14:00 – 14h30: Show BIKE TRIAL com Diego Magno EXPO B

15:00: Competição: World Cup Cross Country Olympic – Categoria Masculina S23 XCO/ cerimônia

16:00 – 17h30: Palco EXPO A – show musical

17:30 – 19h30: Palco CBMM EXPO C – show musical: Banda Peixe Piloto

DOMINGO – 21/04

08:00: abertura dos portões

8:30 – 09:30: Treinamento – Todos os atletas XCO

9:00 – 13:00: Atividades de lazer no espaço SESC

9:00 – 18:00: ESPAÇO JANE PORFÍRIO – Área KIDS e área PET

10:30: Competição: World Cup Cross Country Olympic – Categoria Feminina S23 XCO/ cerimônia

12:00 – 12h30: Show BIKE TRIAL com Diego Magno EXPO B

13:15: Competição: World Cup Cross Country Olympic – Categoria Elite Feminina XCO/ cerimônias

14:30 – 15h00: Show BIKE TRIAL com Diego Magno EXPO B

15:30: Competição: World Cup Cross Country Olympic – Categoria Elite Masculina XCO/ cerimônia

17:30 – 19h30: Palco CBMM EXPO C – show encerramento do evento: Banda Jonny Go

PROGRAMAÇÃO DA COPA INTERNACIONAL DE MOUNTAIN BIKE

QUINTA-FEIRA – 25/04

10h às 16h: CLÍNICA TÉCNICA para os treinadores que fizerem seus agendamentos com antecedência.

17h30: Congresso Técnico presencial – XCO + XCC SOMENTE PARA ELITE, SUB23 e JÚNIOR

18h: Congresso Técnico para demais categorias XCO, XCC E MARATONA – SOMENTE VIRTUAL

SEXTA-FEIRA – 26/04

08h às 18h: secretaria aberta para confirmação das inscrições e credenciamento de apoio atletas/equipes

10h às 16h: TREINO OFICIAL MARATONA exceto na pista XCC quando estiverem acontecendo provas

09h às 11h: TREINO OFICIAL XCO – PISTA COMPLETA

11h30: 1ª LARGADA XCO – SUB23 HORS CLASS (MASCULINA E FEMININA)

13h15: Premiação SUB23 HORS CLASS

14h às 17h: TREINO OFICIAL XCO – apenas Parque de Aventura

13h45: 2ª a 7ª LARGADAS XCC – GERAL FEM. (acima de 12 anos), ELÉTRICA MASC. (acima de 15 anos), MASTER MASC. (acima de 34 anos), CADETE MASC. (DE 23 a 34 anos), TEEN MASC. (de 12 a 16 anos), JÚNIOR MASC. (17 e 18 anos)

16h15: 8ª LARGADA XCC – SUPER ELITE FEMININA

16h45: 9ª LARGADA XCC – SUPER ELITE MASCULINA

17h30: Premiação todas as baterias XCC

18h: SHOW PALCO CBMM

SÁBADO – 27/04

08h às 18h: secretaria aberta para confirmação das inscrições e credenciamento de apoio atletas/equipes

08h20:1ª LARGADA XCO – E-MTB (elétricas) – Masculina PRO, Feminina PRO e Masculina Máster

10h20: 2ª LARGADA XCO – XCO JÚNIOR, SUB17, SUB15, SUB12 masculina

12h15: Premiação 1ª e 2ª LARGADA

13h às 17h: treino livre XCO (trecho usado pelo XCM não poderá ser usado no treino do XCO)

14h: 3ª LARGADA MARATONA – E-MTB Young e Sênior Masculina, E-MTB Feminina, ULTRA, Expert, Cadete, Master, Segurança Pública, Veterano, Peso Pesado, PCD, DUPLAS, Open Feminina, Sênior Feminina, TURISMO, HAND BIKE

14h30: SHOW PALCO CBMM

16:30: HORÁRIO CORTE DA MARATONA NA LINHA DE CHEGADA

17h30: Premiação 3ª LARGADA

18h: SHOW PALCO CBMM

DOMINGO – 28/04

07h30 às 13h: secretaria aberta para confirmação das inscrições e credenciamento de apoio atletas/equipes

08h: 1ª LARGADA XCO MASCULINA – (Sub55, ULTRA, Sub60, Sub65, Over65)

10h: 2ª LARGADA XCO MASCULINA – (Sub30, Sub35, Sub40, Sub45, Sub50)

10h30: Premiação 1ª LARGADA

11h30: CATEGORIA MIRIM E PREMIAÇÃO APÓS A PROVA

12h: 3ª LARGADA XCO FEMININA – (ELITE Hors Class, Júnior, Sub17, Sub15, Sub40, Sub50, Over50, Sub12)

12h: SHOW PALCO CBMM

13h: Premiação 2ª LARGADA + CONCURSO DE REDAÇÃO E DESENHO

14h: 4ª LARGADA XCO MASCULINA – Elite Hors Class

15h30: SHOW PALCO CBMM

15h45: Premiação 3ª LARGADA

16h15: Premiação 4ª LARGADA

Sobre a CBMM

Líder mundial na produção e comercialização de produtos de Nióbio, a CBMM possui mais de 500 clientes, em 50 países. Sediada no Brasil, com escritórios regionais na China, Países Baixos, Singapura, Suíça e Estados Unidos, a companhia fornece produtos e tecnologia de ponta aos setores de infraestrutura, mobilidade, aeroespacial, saúde e energia. Para suportar seus planos de crescimento por meio da diversificação, a empresa conta com uma frente de Novos Negócios com atuação focada na aceleração da entrada, no mercado global, da tecnologia do Nióbio. Nos últimos 5 anos, a CBMM realizou investimentos estratégicos em empresas visando novos desenvolvimentos em materiais com Nióbio para baterias de íons de lítio. Desde a sua fundação, a CBMM desenvolve projetos no Brasil e em diversos países do mundo para fomentar a adoção da tecnologia do Nióbio por diversas indústrias. Para mais informações, visite o media center.