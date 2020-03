Prefeitura oferece vagas gratuitas no projeto “Arte & Vida”

A Prefeitura Municipal de Araxá, através da Fundação Cultural Calmon Barreto e do Setor de Artesanato e Cursos Livres, abrirá vagas para cursos de bordado, tear, tapeçaria, tricô, fuxico, crochê, entre outros. O projeto “Arte & Vida” tem o objetivo de resgatar e preservar as técnicas artesanais, além de proporcionar o aumento na renda familiar.

As aulas estão previstas para começarem no dia 9 de março e serão oferecidas 33 vagas para 4 cursos gratuitos, com a seguinte carga horária:

· Tecelagem – 2 vagas (140 horas)

· Curso Básico de Tricô e Crochê – 8 vagas (100 horas)

· Curso Básico de Fuxico – 8 vagas (50 horas)

· Curso Básico de Arraiolo – 20 vagas (40 horas)