Prefeitura orienta beneficiários do Bolsa Família sobre nova exigência de biometria

A partir de novembro de 2025, beneficiários de programas sociais, como o Bolsa Família, BPC/LOAS, aposentadorias e pensões que ainda não possuem biometria registrada deverão realizar o cadastro biométrico para continuar recebendo o benefício, conforme determina o Decreto Federal nº 12.561/2025.

Quem já possui Carteira de Identidade Nacional (CIN) ou biometria registrada em bases do governo, como CNH, passaporte ou título de eleitor, não precisa realizar novo registro.

O procedimento pode ser feito por meio da emissão da nova carteira de identidade no site do governo do estado.

A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, reforça que o objetivo da medida é aumentar a segurança, evitar fraudes e garantir o acesso correto aos benefícios sociais.