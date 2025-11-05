Prefeitura orienta moradores sobre plantio correto em áreas públicas de Araxá

Cuidar da cidade também é plantar o verde com responsabilidade. Pensando nisso, a Prefeitura de Araxá, por meio do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável (IPDSA) e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), reforça a importância de que todo plantio em áreas públicas; como praças, canteiros e áreas verdes; seja realizado com orientação técnica e autorização prévia.
Nos últimos meses, o IPDSA identificou iniciativas espontâneas de moradores que, com boas intenções, realizaram o plantio de árvores e mudas em espaços públicos. Apesar da boa vontade, alguns casos acabaram gerando riscos à segurança de pedestres, à rede elétrica e à manutenção urbana.
A assistente de Meio Ambiente, Lorena Carvalho, explica que o objetivo não é restringir, mas orientar para que o plantio aconteça da forma correta. “A arborização urbana precisa seguir critérios técnicos, considerando o porte das espécies e a proximidade de calçadas, muros e fiações elétricas. Quando o plantio é planejado, o resultado é uma cidade mais bonita, segura e sustentável”, destaca.
Quem quiser contribuir com o verde de Araxá pode procurar o IPDSA e informar sua intenção de plantio. A equipe técnica orienta gratuitamente sobre as espécies adequadas, o espaçamento ideal e os cuidados necessários, conforme o Manual Municipal de Arborização Urbana.
O superintendente do IPDSA, Vinícius Martins, reforça a importância da parceria entre poder público e comunidade. “A arborização é um trabalho coletivo. Quando planejamos juntos, garantimos uma cidade mais verde, organizada e acolhedora”, afirma.